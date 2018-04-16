В Севастополе двое военных украли дизтопливо на 2 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника службы горюче-смазочных материалов войсковой части 13140 и водителя той же части. Капитана и сержанта подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере. Об этом сообщил представитель военного следственного управления Следкома РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.

Следствие установило, что в сентябре 2017 года военные, предварительно договорившись, похитили более 69 тонн дизельного топлива, которое должны были завезти в войсковую часть. Общая стоимость украденного составила более 2 млн рублей.

Севастопольский гарнизонный военный суд избрал обвиняемому капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте военной комендатуры. Как отметили в Следкоме , максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.