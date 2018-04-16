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В Севастополе двое военных украли дизтопливо на 2 млн рублей
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В Севастополе двое военных украли дизтопливо на 2 млн рублей 

РИА Новости Крым 26 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника службы горюче-смазочных материалов войсковой части 13140 и водителя той же части. Капитана и сержанта подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере. Об этом сообщил представитель военного следственного управления Следкома РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.
Следствие установило, что в сентябре 2017 года военные, предварительно договорившись, похитили более 69 тонн дизельного топлива, которое должны были завезти в войсковую часть. Общая стоимость украденного составила более 2 млн рублей.
Севастопольский гарнизонный военный суд избрал обвиняемому капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте военной комендатуры. Как отметили в Следкоме, максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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