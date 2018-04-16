Трое неизвестных украли более 100 кг красной икры в Москве

Трое мужчин заказали более 100 килограммов красной икры на Снайперской улице в Москве , и, не оплатив товар, скрылись, полицейским удалось задержать подозреваемых, сообщается на сайте МВД РФ.

Ирина Волк. «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали троих мужчин в возрасте от 32 до 49 лет по подозрению в совершении мошенничества, в результате которого было похищено более 100 килограммов красной икры», — сообщила официальный представитель МВД России

В отдел полиции позвонил индивидуальный предприниматель и сообщил, что к нему обратился мужчина, представившийся торговым представителем, и заказал партию красной икры. Заявитель встретился с тремя погрузчиками на Снайперской улице города Москвы для передачи 4 контейнеров икры общей массой более 100 килограммов.

Затем один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся. Как выяснилось в дальнейшем, злоумышленники на арендованной машине увезли товар, не оплатив его стоимость. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и задержали их на улице Красный Казанец города Москвы.

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.