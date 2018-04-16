Петрозаводчанин наломал дров на полмиллиона рублей 

Перед судом предстанет мужчина, вместе с сообщниками незаконно рубивший лес в Прионежье.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Петрозаводска.
Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии предварительного следствия, в 2016 году обвиняемый совместно с еще двумя участниками преступной группы совершил незаконные рубки лесных насаждений на территории Прионежского центрального лесничества и Хвойного лесничества Минобороны России, причинив ущерб государству на общую сумму более 500 тысяч рублей.
При задержании у сообщников была изъята незаконно спиленная древесина, а также орудия и средства совершения преступления — бензопила и спецтехника, предназначенная для погрузки и перевозки незаконно заготовленного леса.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении соучастников указанных преступлений продолжается.
По материалам: ptzgovorit.ru