В Волгограде задержали расчленивших мужчину и выбросивших его в мусорку

Правоохранители задержали четырех человек, убивших 37-летнего мужчину, расчленивших его и вкинувших фрагменты тела в мусорный контейнер в Виновском дачном массиве в Городищенском районе Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, выяснилось, что преступление произошло 14 апреля. В этот день убитый приехал к знакомому в офис, находящийся в Латошинке в Тракторозаводском районе города. Там они стали распивать спиртное. Спустя время к ним присоединились еще трое мужчин в возрасте от 28 до 48 лет. В беседе мужчина рассказал собутыльникам, что употребляет наркотики. Разозлившись, те стали избивать его. Мужчины заклеили ему рот малярной лентой, чтобы тот не кричал. Поняв, что он скончался, они расчленили тело. Фрагменты кистей рук, предплечий и головы мужчины упаковали в белый полимерный пакет, который потом выкинули в мусорку. Труп они закопали в лесополосе на территории дачного массива.

Сейчас мужчин допрашивают. Правоохранители решают вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.