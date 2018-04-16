В Волгограде дачник нашел в мусорке фрагменты тела мужчины

80-летний пенсионер обнаружил в мусорном контейнере части кистей рук, головы и предплечья неизвестного мужчины в Городищенском районе Волгоградской области вечером 15 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, дачник рассказал полицейским, что, находясь около мусорных контейнеров, увидел, как к ним подъехала машина неизвестной марки, из которой вышел мужчина и выбросил в бак белый полимерный мешок. Внутри последнего лежали фрагменты тела человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка пытаются выяснить личности убитого и преступника.