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В Волгограде дачник нашел в мусорке фрагменты тела мужчины
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В Волгограде дачник нашел в мусорке фрагменты тела мужчины 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
80-летний пенсионер обнаружил в мусорном контейнере части кистей рук, головы и предплечья неизвестного мужчины в Городищенском районе Волгоградской области вечером 15 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, дачник рассказал полицейским, что, находясь около мусорных контейнеров, увидел, как к ним подъехала машина неизвестной марки, из которой вышел мужчина и выбросил в бак белый полимерный мешок. Внутри последнего лежали фрагменты тела человека.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка пытаются выяснить личности убитого и преступника.
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