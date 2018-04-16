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В Пермском крае мужчина поджёг конюшню односельчанина
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В Пермском крае мужчина поджёг конюшню односельчанина 

АиФ Пермь 32 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Житель села Елпачиха Бардымского района поджёг конюшню односельчанина. Причиной стала неприязнь к соседу.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в конце марта дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о возгорании конюшни. На место происшествия выехали стражи порядка. Сотрудники полиции помогли владельцу хозяйства потушить пожар. Позже эксперты выяснили, что причиной возгорания стал поджог. Через некоторое время полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний односельчанин потерпевшего. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчина признался, что взял дома бензин и поджёг конюшню. По его словам, сделал он это по причине неприязни к соседу. Предотвратить более тяжкие последствия удалось только благодаря тому, что владелец конюшни вовремя заметил пожар.
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