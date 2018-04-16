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В Славянском районе чиновница ФНС в качестве взяток получила 4,7 млн рублей
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В Славянском районе чиновница ФНС в качестве взяток получила 4,7 млн рублей 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Экс-руководитель одного из отделов межрайонной инспекции ФНС Славянского района признана виновной в получении взяток на 4,7 млн рублей.
Следствием и судом установлено, что фигурантка, занимая указанную должность, в разные периоды 2015-2016 годов вымогала от индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов, деньги. Женщина обещала им за это увод от ответственности за налоговые правонарушения. В результате противоправных действий чиновница получила 4,7 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Суд признал ее виновной в совершении 4 эпизодов получения взяток.
Приговором суда Нине Михайловой назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ее несовершеннолетнего ребенка четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.
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