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В Москве задержан член совета директоров одного из НПФ за хищение 1,5 млрд рублей
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В Москве задержан член совета директоров одного из НПФ за хищение 1,5 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали в Москве члена совета директоров одной из компаний, который подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
По данным источника ТАСС, речь идет о руководителе одного из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ГСУ ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого в хищении денежных средств одной из организаций в размере около 1,5 млрд рублей. Сотрудники полиции установили, что фигурант, являясь членом совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества. После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены", — сказал представитель полиции.
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. «В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.
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