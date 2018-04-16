Полиция в Москве задержала подозреваемого в хищении 1,5 млрд руб. члена совета директоров одного из НПФ

Столичные полицейские задержали руководителя одного из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по делу о хищении 1,5 млрд руб. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Задержанный, являясь членом совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества. После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован», — рассказал собеседник агенства.

В пресс-службе не уточнили, о каких именно организациях идет речь.