Беглого новосибирского депутата задержали в Польше

Как написал Гордеев в своем блоге в «Живом журнале», «из запланированных двух недель семейного отдыха в Варшаве на экскурсии и прогулки пришлось 3 дня, остальное время пришлось провести в тюрьме Польши ». Причиной задержания стал запрос российских правоохранительных органов , который был направлен в Интерпол . Задержали Гордеева, как стало известно сегодня, прямо в аэропорту Варшавы ещё 1 апреля.

Основанием для задержания стало уголовное дело, которое было ещё в 2010 году возбуждено в России против Гордеева по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сам Дмитрий Гордеев своей вины не признает.

После того, как в России Гордеева объявили в розыск, в 2011 году он попросил политического убежища в Грузии , где живет сейчас с семьей и занимается, по его словам, частным девелопментом: находит подходящие участки, строит дома и продаёт их.

По признанию Гордеева, задержание стало для него неожиданностью, поскольку с момента получения вида на жительства в Грузии он уже путешествовал в Европу, «без проблем получая визы» (до того, как в 2017 году Евросоюз отменил их для Грузии).

Суд выпустил экс-депутата из тюрьмы, тем не менее, Гордееву запрещено покидать Польшу до момента разбирательства его дела по существу.