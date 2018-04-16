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На Центральной набережной Волгограда за ночь произошли две массовые драки
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На Центральной набережной Волгограда за ночь произошли две массовые драки 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В результате потасовок в больницы доставлены два человека.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в первом случае пострадал 21-летний молодой человек. Около половины второго ночи рядом с караоке-клубом у него произошел конфликт с компанией кавказцев.
— Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента травмы головы. Установлено, что травмы он получил во время конфликта с неизвестными. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — пояснили в региональной полиции. — Разыскиваются подозреваемые, устанавливаются все обстоятельства.
Спустя три часа на набережной вновь произошла потасовка. Около кафе компания из нескольких человек напала 23-летнего парня.
— Сообщение об этом инциденте поступило в полицию в 4:40. Во время оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили, что травмы молодой человек получил в ходе другого конфликта с неизвестными. Также возбуждено уголовное дело, отметили в волгоградском Главке МВД. — Личность подозреваемого, причинившего травмы потерпевшему, установлена, принимаются меры к его задержанию.
В областной полицию подчеркнули, что произошедшие потасовки между собой не связаны. В обоих случаях произошли после распития алкоголя.
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