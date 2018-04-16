Директора нижегородской турфирмы будут судить за обман клиентов на 1,6 миллиона 

Директор туристической фирмы в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хищении у клиентов более 1,6 млн рублей, полученных в качестве оплаты за путевки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Установлено, что противоправную деятельность обвиняемая начала в августе 2015 года. Получив от граждан денежные средства, владелица организации не направляла их туроператорам, стоимость перела и проживания не оплачивала, деньги потратила по собственному усмотрению. Таким образом она похитила средства у 27 жителей Нижегородской области. Уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество). Женщина признала свою вину и раскаялась.