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Директора нижегородской турфирмы будут судить за обман клиентов на 1,6 миллиона
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Директора нижегородской турфирмы будут судить за обман клиентов на 1,6 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Директор туристической фирмы в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хищении у клиентов более 1,6 млн рублей, полученных в качестве оплаты за путевки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Установлено, что противоправную деятельность обвиняемая начала в августе 2015 года. Получив от граждан денежные средства, владелица организации не направляла их туроператорам, стоимость перела и проживания не оплачивала, деньги потратила по собственному усмотрению. Таким образом она похитила средства у 27 жителей Нижегородской области. Уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество). Женщина признала свою вину и раскаялась.
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