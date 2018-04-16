Кувандыкских чиновников осудили за взяточничество

Кувандыкский суд вынес два приговора по уголовным делам чиновникам из местной администрации.

Как сообщают в областной прокуратуре, виновными в получении взятки в особо крупном размере признали председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации.

Суд установил, что оренбуржец обратился к председателю комитета с просьбой помочь собрать необходимые документы на два земельных участка под строительство магазинов по продаже и замене автомасел. Выполнив условия неофициальной сделки, чиновник посоветовал мужчине обратиться к заявителю специалиста отдела архитектуры и градостроительства по тому же вопросу.

Таким образом, цена помощи в незаконном оформлении и сборе документов на землю и сумма взятки составила в общей сложности 200 тыс. рублей: 30 тыс. председателю комитета и 170 тыс. специалисту отдела архитектуры.

В результате первого подсудимого суд обязал заплатить штраф размером 600 тыс. рублей и лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с властью, на три года. Специалисту отдела архитектуры назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима . Также ему запретили занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением власти, сроком на пять лет.