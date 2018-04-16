Ещё
Кувандыкских чиновников осудили за взяточничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кувандыкских чиновников осудили за взяточничество 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Кувандыкский суд вынес два приговора по уголовным делам чиновникам из местной администрации.
Как сообщают в областной прокуратуре, виновными в получении взятки в особо крупном размере признали председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации.
Суд установил, что оренбуржец обратился к председателю комитета с просьбой помочь собрать необходимые документы на два земельных участка под строительство магазинов по продаже и замене автомасел. Выполнив условия неофициальной сделки, чиновник посоветовал мужчине обратиться к заявителю специалиста отдела архитектуры и градостроительства по тому же вопросу.
Таким образом, цена помощи в незаконном оформлении и сборе документов на землю и сумма взятки составила в общей сложности 200 тыс. рублей: 30 тыс. председателю комитета и 170 тыс. специалисту отдела архитектуры.
В результате первого подсудимого суд обязал заплатить штраф размером 600 тыс. рублей и лишил права занимать должности на госслужбе, связанные с властью, на три года. Специалисту отдела архитектуры назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему запретили занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением власти, сроком на пять лет.
Оба решения суда в законную силу еще не вступили. Уголовное дело в отношении оренбуржца, давшего взятку, не возбуждалось ввиду содействия правоохранительным органам.
ProOren: последние новости
Работник фирмы в Оренбурге «спекулировал» на запчастях для автосалонов Оренбуржцу с «желтой справкой» выдали водительские права Орский бизнесмен обманул налоговую почти на 26 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии172
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз58
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение