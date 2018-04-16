В Обнинске при личном досмотре у жительницы Жуковского района изъята крупная партия героина

Оперативниками УМВД России по Калужской области в ходе реализации мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задержана ранее судимая жительница Жуковского района 1978 г.р., подозреваемая в причастности к реализации запрещенных препаратов.

В ходе личного досмотра задержанной полицейские обнаружили и изъяли более 55 гр героина. По версии правоохранителей, наркотическое средство предназначалось для сбыта наркозависимым лицам на территории города Обнинска

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Фигурантка задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.