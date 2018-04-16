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В Кувандыкском округе двое чиновников осуждены за взятки
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В Кувандыкском округе двое чиновников осуждены за взятки 

АиФ-Оренбург 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Суд признал виновными в получении взятки председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО Кувандыкский городской округ.
Ранее оренбуржец обратился к председателю комитета с просьбой помочь ему собрать документы на два земельных участка под строительство магазинов по продаже и замене автомасел. Потом чиновник порекомендовал заявителю второго фигуранта дела для продолжения дела. За незаконное оформление и сбор документов председатель комитета получил 30 тыс. рублей, специалист отдела архитектуры — 170 тыс. рублей, сообщает облпрокуратура.
Первый фигурант дела приговорен к штрафу в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на три года, второй — к лишению свободы на три года в колонии общего режима, также он пять лет не может работать на госслужбе.
Уголовное дело в отношении оренбуржца, который дал взятки, не возбуждалось. Он помог правоохранителям изобличить коррупционеров.
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