В Кувандыкском округе двое чиновников осуждены за взятки

Суд признал виновными в получении взятки председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО Кувандыкский городской округ.

Ранее оренбуржец обратился к председателю комитета с просьбой помочь ему собрать документы на два земельных участка под строительство магазинов по продаже и замене автомасел. Потом чиновник порекомендовал заявителю второго фигуранта дела для продолжения дела. За незаконное оформление и сбор документов председатель комитета получил 30 тыс. рублей, специалист отдела архитектуры — 170 тыс. рублей, сообщает облпрокуратура.

Первый фигурант дела приговорен к штрафу в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на три года, второй — к лишению свободы на три года в колонии общего режима , также он пять лет не может работать на госслужбе.

Уголовное дело в отношении оренбуржца, который дал взятки, не возбуждалось. Он помог правоохранителям изобличить коррупционеров.