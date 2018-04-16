В Японии арестовали 14-летнюю школьницу за кражу $100 тысяч у одноклассницы

Полиция Токио арестовала 14-летнюю школьницу, обвиняемую в краже 10 миллионов иен (около 93 тысяч долларов) из дома своей одноклассницы. О скандале сообщает японское информационное агентство Киодо. За несколько визитов в дом подруги девочка вынесла огромную сумму и разделила наворованное вместе с другими своими одноклассниками. Обнаружив среди вещей ребёнка огромную сумму, мама школьницы обратилась в полицию. Подразделение по делам несовершеннолетних полиции смогло вернуть 7,9 миллиона иен из украденой суммы, но значительную часть денег дети успели потратить на сумки и смартфоны, отмечает Лайф.