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Против экс-главы комитета ЖКХ администрации Читы возбудили дело
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Против экс-главы комитета ЖКХ администрации Читы возбудили дело 

ТАСС 32 минуты назад
ЧИТА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывший глава комитета городского хозяйства администрации Читы Андрей Галиморданов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в региональном Следственном управлении СК РФ.
"В отношении Галиморданова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В настоящее время проводятся следственные действия с его участием. Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия", — сказали в ведомстве.
В управлении подчеркнули, что бывший чиновник не задержан.
В 2015 году Галиморданов уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в халатности, которая привела к гибели второклассника — мальчика загрызла стая одичавших собак. Впоследствии суд амнистировал чиновника. В октябре 2017 года стало известно об уходе Галиморданова с должности председателя комитета городского хозяйства Читы.
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