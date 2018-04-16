Против экс-главы комитета ЖКХ администрации Читы возбудили дело

"В отношении Галиморданова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В настоящее время проводятся следственные действия с его участием. Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия", — сказали в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что бывший чиновник не задержан.

В 2015 году Галиморданов уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в халатности, которая привела к гибели второклассника — мальчика загрызла стая одичавших собак. Впоследствии суд амнистировал чиновника. В октябре 2017 года стало известно об уходе Галиморданова с должности председателя комитета городского хозяйства Читы.