В Мордовии возбудили уголовное дело после гибели ребенка в погребе с водой

САРАНСК , 3 мая. / ТАСС /. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили по факту смерти двухлетнего мальчика в Рузаевском районе Мордовии . Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального СУ СКР.

"По факту гибели двухлетнего мальчика в селе Палаевка Рузаевского района Мордовии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 2 мая ребенок вместе со старшими братьями и сестрой находился в гостях у бабушки и дедушки. «Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в открытый погреб, заполненный водой. Самостоятельно выбраться оттуда он не смог и утонул», — отмечается в сообщении.