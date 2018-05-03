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В Мордовии возбудили уголовное дело после гибели ребенка в погребе с водой
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В Мордовии возбудили уголовное дело после гибели ребенка в погребе с водой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
САРАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили по факту смерти двухлетнего мальчика в Рузаевском районе Мордовии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального СУ СКР.
"По факту гибели двухлетнего мальчика в селе Палаевка Рузаевского района Мордовии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 2 мая ребенок вместе со старшими братьями и сестрой находился в гостях у бабушки и дедушки. «Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в открытый погреб, заполненный водой. Самостоятельно выбраться оттуда он не смог и утонул», — отмечается в сообщении.
В рамках расследования СКР даст оценку действиям взрослых, которые не обеспечили должного присмотра за ребенком.
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