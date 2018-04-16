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Женщину задержали в Мытищах за кражу 7,3 миллиона рублей и пистолета у сожителя
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Женщину задержали в Мытищах за кражу 7,3 миллиона рублей и пистолета у сожителя 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники полиции задержали в Мытищах женщину по подозрению в краже у своего знакомого более 7 миллионов рублей и мошенничестве, сообщили в пресс‐службе регионального главка МВД.
48-летняя
женщина познакомилась с  39-летним
уроженцем Республики Удмуртия в соцсети. После непродолжительного совместного проживания она уговорила своего сожителя дать ей деньги на приобретение якобы совместного жилья. Получив крупную сумму, она скрылась. Также грабительница украла деньги у знакомого
мастера-косметолога
Мошенница, войдя в доверие к девушке, с которой познакомилась в салоне красоты, предложила ей разместить под высокий процент разместить денежные средства в банке. Получив 900 тысяч, она скрылась, не выполнив своих обязательств
Татьяна Петрова, начальник управления информации ГУ МВД России по Московской области.
Общая сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. Потерпевшие написали на мошенницу заявление в полицию, по горячим следам ее задержали. Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», женщине грозит до 11 лет лишения свободы.
Продавщица магазина по продаже пластиковых окон в Красноярске оказала сопротивление вооруженному ножом мужчине, причем он сам чуть не стал пострадавшим.
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