Женщину задержали в Мытищах за кражу 7,3 миллиона рублей и пистолета у сожителя

Сотрудники полиции задержали в Мытищах женщину по подозрению в краже у своего знакомого более 7 миллионов рублей и мошенничестве, сообщили в пресс‐службе регионального главка МВД.

48-летняя

женщина познакомилась с 39-летним

уроженцем Республики Удмуртия в соцсети. После непродолжительного совместного проживания она уговорила своего сожителя дать ей деньги на приобретение якобы совместного жилья. Получив крупную сумму, она скрылась. Также грабительница украла деньги у знакомого

мастера-косметолога

Мошенница, войдя в доверие к девушке, с которой познакомилась в салоне красоты, предложила ей разместить под высокий процент разместить денежные средства в банке. Получив 900 тысяч, она скрылась, не выполнив своих обязательств

Общая сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. Потерпевшие написали на мошенницу заявление в полицию, по горячим следам ее задержали. Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество», женщине грозит до 11 лет лишения свободы.