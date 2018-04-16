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«Просто хотел согреться»: архангельскому пироману грозит срок за поджоги домов
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«Просто хотел согреться»: архангельскому пироману грозит срок за поджоги домов 

29.ru 33 минуты назад
Фото: 29.ru
В Соломбальском районном суде рассмотрят дело архангелогородца Андрея Шестухина. 24-летнего северянина подозревают в поджогах. По версии следователей, мужчина, будучи нетрезв, забрался в бойлерную в жилом доме на улице Красных Маршалов и поджег картонную коробку. Также он пытался поджечь еще пару домов и разводил костры на чердаках.
— Возгорания заметили жильцы домов и потушили. Обвиняемый вину не признал, пояснил, что умысла на совершение поджогов не было, он просто таким способом собирался согреться, — пояснили в областной прокуратуре.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, психических заболеваний у Шестухина специалисты не обнаружили.
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