«Просто хотел согреться»: архангельскому пироману грозит срок за поджоги домов

В Соломбальском районном суде рассмотрят дело архангелогородца Андрея Шестухина. 24-летнего северянина подозревают в поджогах. По версии следователей, мужчина, будучи нетрезв, забрался в бойлерную в жилом доме на улице Красных Маршалов и поджег картонную коробку. Также он пытался поджечь еще пару домов и разводил костры на чердаках.

— Возгорания заметили жильцы домов и потушили. Обвиняемый вину не признал, пояснил, что умысла на совершение поджогов не было, он просто таким способом собирался согреться, — пояснили в областной прокуратуре

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, психических заболеваний у Шестухина специалисты не обнаружили.