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Житель Вачи зарезал друга в ходе бытового конфликта
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Житель Вачи зарезал друга в ходе бытового конфликта 

Newsroom24 37 минут назад
Фото: Newsroom24
42-летний житель Вачи обвиняется в убийстве 49-летнего односельчанина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 21 ноября 2017 года в доме по ул. Приовражной, где двое друзей распивали спиртное. Они поссорились на бытовой почве, и хозяин жилья зарезал собутыльника. В ночь на 23 ноября он совместно с сожительницей вынес труп на соседнюю улицу, где его обнаружила местная жительница.
Злоумышленник свою вину признал частично. Его заключили под стражу.
Действиям 40-летней женщины, участвовавшей в укрывательстве особо тяжкого преступления, дана юридическая оценка.
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