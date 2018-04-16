Житель Вачи зарезал друга в ходе бытового конфликта

Преступление совершено 21 ноября 2017 года в доме по ул. Приовражной, где двое друзей распивали спиртное. Они поссорились на бытовой почве, и хозяин жилья зарезал собутыльника. В ночь на 23 ноября он совместно с сожительницей вынес труп на соседнюю улицу, где его обнаружила местная жительница.

Злоумышленник свою вину признал частично. Его заключили под стражу.

Действиям 40-летней женщины, участвовавшей в укрывательстве особо тяжкого преступления, дана юридическая оценка.

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