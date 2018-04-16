В Чебаркуле чиновницу будут судить за мошенничество

Чебаркульский городской суд рассмотрит уголовное дело начальника отдела централизованной бухгалтерии Управления образования администрации Чебаркульского городского округа, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат и служебном подлоге. Обвинение утверждено прокуратурой

По версии следствия, обвиняемый подделала справки о доходе, которые предоставляли право на получение субсидий на оплату коммунальных услуг. Чиновница занизила размер своей зарплаты и с января 2016 года получила 90 тысяч рублей субсидий от управлениея социальной защиты населения города.

Дело передано в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный бюджету города ущерб.