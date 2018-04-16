Мытищи. Московская область. В Подмосковье женщину заподозрили в краже 7,3 млн рублей у уроженца Удмуртии. Мужчина отдал деньги сожительнице якобы на покупку собственного жилья, сообщает Агентство городских новостей Москва.
«Задержана 48-летняя злоумышленница, которая познакомилась в одной из социальных сетей интернет с 39-летним уроженцем Республики Удмуртия. После непродолжительного совместного проживания в съемной квартире, женщина стала уговаривать мужчину передать ей 7,3 млн рублей, якобы на приобретение их собственного жилья. Получив указанную сумму, правонарушительница скрылась», — сказала агентству начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Она также уточнила, что женщина похитила у мужчины пневматический пистолет.
Помимо этого, оперативники установили причастность задержанной к еще одной афере. Подозреваемая получила от 27-летней девушки 900 тыс. рублей, пообещав положить их в банк под высокий процент. После этого она скрылась.