В Подмосковье женщину заподозрили в краже 7,3 млн рублей у уроженца Удмуртии

Татьяна Петрова. «Задержана 48-летняя злоумышленница, которая познакомилась в одной из социальных сетей интернет с 39-летним уроженцем Республики Удмуртия. После непродолжительного совместного проживания в съемной квартире, женщина стала уговаривать мужчину передать ей 7,3 млн рублей, якобы на приобретение их собственного жилья. Получив указанную сумму, правонарушительница скрылась», — сказала агентству начальник пресс-службы регионального управления МВД

Она также уточнила, что женщина похитила у мужчины пневматический пистолет.

Помимо этого, оперативники установили причастность задержанной к еще одной афере. Подозреваемая получила от 27-летней девушки 900 тыс. рублей, пообещав положить их в банк под высокий процент. После этого она скрылась.