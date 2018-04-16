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Жителя Челябинска будут судить за истязание трехлетнего ребенка
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Жителя Челябинска будут судить за истязание трехлетнего ребенка 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в истязании трехлетнего ребенка своей сожительницы, сообщает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры области, обвиняемый, который с декабря 2017 года по январь 2018 года жил в Челябинске с 25-летней сожительницей и ее трехлетней дочерью, систематически избивал ребенка. Кроме того, в конце января он сильно ударил девочку по ноге, сломав правую бедренную кость.
"Прокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в «истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего», уточняется в сообщении. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляет прокуратура.
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