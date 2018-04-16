Полиция ищет волгоградцев, избивших ночью двух молодых людей

Стражи порядка разыскивают неизвестных, избивших минувшей ночью двух парней на Центральной набережной Волгограда около караоке-клуба и кафе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, одного из пострадавших избили 15 апреля около 01:30. На 21-летнего молодого человека напали около караоке-клуба. Парня доставили в больницу с травмой головы. Полицейские возбудили уголовное дело.

Около 04:40 возле кафе избили 23-летнего парня. Он также, как и первый молодой человек, получил тяжкие телесные повреждения. Полицейские возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого уже установлена. Теперь правоохранители пытаются задержать его.