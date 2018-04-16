В Тольятти таксист ограбил клиента

В полицию Тольятти обратился 40-летний житель Автозаводского района, заявивший, во дворе дома по улице Революционной на него напал неизвестный и похитил кроссовки и сотовый телефон, сообщает и.о. начальника отдела информации и общественных связей Ольга Шелест

Сотрудники уголовного розыска, установив, что с похищенного телефона после совершения преступления было сделано несколько звонков, выяснили абонентов, на чьи номера звонили, и проверили их на причастность к произошедшему. Так у правоохранителей появилась информация о подозреваемом — сотруднике таксомоторной организации.

В результате оперативных мероприятий и детального опроса потерпевшего, полицейские узнали, что накануне произошедшего потерпевший выпивал с друзьями. Ближе к полуночи он вызвал такси и поехал домой. Дальше, по его версии, он расплатился с таксистом и, выйдя из машины, решил покурить на улице, в это время на него и было совершено нападение. Допрошенный в качестве подозреваемого 45-летний таксист, сообщил полицейским другую версию: он довез клиента по указанному адресу, но тот отказался платить, стал грубить, выражаться грубой нецензурной бранью, и, выйдя из машины, упал в снег. Таксист подошел к пассажиру, снял кроссовки и выбросил их сугроб, а так же забрал из его кармана телефон. С похищенного гаджета он сделал несколько звонков и продал незнакомым людям на улице.