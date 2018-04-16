В Тбилиси мужчина перерезал горло 25-летней падчерице на глазах у ее детей

Полиция Грузии задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве дочери своей экс-супруги.

Убийство 25-летней Тамары Гамрекелашвили было совершено 13 апреля на улице Барнова в центре Тбилиси . Когда потерпевшая находилась в гостях у сестры, на нее напал мужчина и перерезал ей горло. Свидетелями расправы стали двое детей Гамрекелашвили, которым исполнилось три года и шесть лет, пишет

"Новости-Грузия"

Спустя сутки полицейские задержали в селе Телети в 20 километрах от Тбилиси Вепхию Бакрадзе — бывшего мужа матери Тамары Гамрекелашвили. Также изъято предполагаемое орудие убийства.

За несколько часов до убийства потерпевшая и ее мать пришли в полицейский участок, где сообщили об угрозах со стороны Бакрадзе. Как выяснилось, ранее женщины неоднократно подвергались насилию со стороны этого мужчины. В итоге обеих заявительниц взяли под защиту, а подозреваемому запретили приближаться к ним.

Заместитель главы МВД Грузии Натия Мезвришвили сообщила, что Бакрадзе ранее был судим за семейное насилие. Приговор ему вынесли в 2015 году. Однако актом помилования президента Грузии осужденному наполовину сократили срок, и он вышел на свободу 25 мая 2017 года. После этого мужчина стал угрожать бывшим жене и падчерице, что убьет одну из них, если они пожалуются на него в полицию.

По факту гибели Тамары Гамрекелашвили сначала возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство», а затем переквалифицировали на статью «Убийство члена семьи, совершенное с особой жестокостью». Бакрадзе грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

Добавим, в рамках расследования в Телети был задержан 14 апреля еще один человек. Он знал о совершенном убийстве Гамрекелашвили, но не стал сообщать об этом преступлении в правоохранительные органы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 376. Ему грозит наказание в виде 2-4 лет лишения свободы, сообщает

официальный сайт

МВД Грузии.

"Борьба с семейным насилием и насилием в отношении женщин — один из главных приоритетов министерства внутренних дел, — сказала в связи с убийством Гамрекелашвили Натия Мезвришвили. — В этом направлении министерство будет продолжать проводить строгую политику в отношении каждого факта насилия, однако эта политика не будет эффективна, если ее не будут придерживаться все соответствующие государственные ведомства".

Ранее парламент Грузии инициировал внесение поправок в пять законов для защиты прав женщин, пострадавших от насилия в семье. Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании до конца апреля, сообщает

"Кавказский узел". Правозащитники заявили, что полиция в Грузии часто оставляет без внимания жалобы на насилие в семье. Кроме того, и сами женщины скрывают факты нападения со стороны мужей и других родственников, поскольку не верят в то, что правоохранительные органы будут защищать представительниц слабого пола.