Задержаны нападавшие на отделение банка в Забайкальском крае

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка в селе Улеты.

Преступление было совершено в январе 2018 года. Сообщение о нападении на работниц банка поступило в полицию рано утром. Прибывшие на место стражи порядка установили, что неизвестные в масках с прорезями для глаз, вооруженные предметами похожими на пистолет и обрез ружья, угрожая кассирам на входе в банк, заставили их открыть помещение. Налетчики нанесли женщинам побои и забрали ключи от хранилищ, однако не смогли их открыть, после чего скрылись.

Для раскрытия дерзкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска и следователи УМВД России по Забайкальскому краю провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате слаженных действий одновременно в Чите и Улетах при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны четверо подозреваемых. От них получены признательные показания.

В ходе проведенных обысков изъята автомашина, на которой злоумышленники скрылись с места преступления, а также пневматический пистолет и обрез ружья.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанные помещены в изолятор временного содержания.