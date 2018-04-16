СК возбудил дела за взятку и мошенничество против бывшего главы УМВД по Томской области 

ТОМСК, 16 апреля. /Корр. ТАСС /. Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило еще два уголовных дела в отношении бывшего руководителя УМВД по региону Игоря Митрофанова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного управления ФСБ.
Ранее в отношении Митрофанова уже было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
"В отношении Митрофанова И. А. возбуждено два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения")", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, Митрофанов получил от предпринимателя взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера для своих родственников за незаконные действия и незаконное бездействие. Были заключены договоры на приобретение четырех автомобилей с 2011 по 2014 год с освобождением от оплаты разницы между рыночной стоимостью автомобилей и фактической оплатой на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Кроме того, Митрофанов, по версии следствия, при подаче заявления о назначении пенсии предоставил заведомо ложные сведения о проживании в районе Томской области, приравненному к крайнему северу. Переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составила более 180 тыс. рублей.