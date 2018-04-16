В Пермском крае двое жителей осуждены за разбойное нападение на интернет-кафе

В Чернушке суд вынес приговор в отношении двух 31-летних местных жителей. Они признаны виновными в разбойном нападении.

Следствием установлено, что осенью прошлого года мужчины в масках ворвались в помещение интернет-кафе. Применяя насилие в отношении 22-летней сотрудницы заведения, злоумышленники похитили у нее сотовый телефон и всю выручку, после чего скрылись. Никого из посетителей в этот момент в кафе не было.

Нападавших полицейские задержали по горячим следам, однако те уже успели распорядиться похищенным имуществом.