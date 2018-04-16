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В Пермском крае двое жителей осуждены за разбойное нападение на интернет-кафе
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В Пермском крае двое жителей осуждены за разбойное нападение на интернет-кафе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Чернушке суд вынес приговор в отношении двух 31-летних местных жителей. Они признаны виновными в разбойном нападении.
Следствием установлено, что осенью прошлого года мужчины в масках ворвались в помещение интернет-кафе. Применяя насилие в отношении 22-летней сотрудницы заведения, злоумышленники похитили у нее сотовый телефон и всю выручку, после чего скрылись. Никого из посетителей в этот момент в кафе не было.
Нападавших полицейские задержали по горячим следам, однако те уже успели распорядиться похищенным имуществом.
Ранее судимый мужчина приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его подельник проведет в исправительной колонии общего режима 4 года. Кроме того, оба виновных заплатят штраф в размере 35 и 25 тысяч рублей соответственно.
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