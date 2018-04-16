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Мстительный мужчина расстрелял дом из охотничьего ружья под Саратовом
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Мстительный мужчина расстрелял дом из охотничьего ружья под Саратовом 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: letnews.ru
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Саратовской области в поселке Рейник мужчина обстрелял частный дом. Как сообщил сайт «Комсомольская правда», так он решил отомстить за смерть собаки.
С таким заявлением в полицию обратилась 35-летняя хозяйка «обстрелянного» дома. На месте происшествия были обнаружены семь дробинок, три пыжа, три фрагмента пулевых контейнеров, два фрагмента контейнеров картечи.
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина, у которого нашли «Иж-58м», мелкокалиберную винтовку, обрез гладкоствольного охотничьего двуствольного ружья, пневматический пистолет и множество патронов. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
По данным издания, мужчина хотел отомстить таким образом за смерть собаки, в чем и обвинил потерпевшую.
Ранее сообщалось, что пневматического ружья был обстрелян корпоративный транспорт в Ленинградской области.
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