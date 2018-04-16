В Ленобласти за взятку в 20 тысяч рублей попытались «отмазать» от полиции четырех нелегальных мигрантов 

Накануне в ОМВД России по Кировскому району Ленобласти некий 56-летний мужчина передал участковому взятку в 20 тысяч рублей за непривлечение четырех граждан одной из среднеазиатских республик к административной ответственности по ст.18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации»).
Полицейский «не повелся» и от взятки отказался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), возможное наказание по которой — лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.