В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» задержан местный житель 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По предварительным данным, мужчина, находясь в лесном массиве Батуринского участкового лесничества, совершил незаконную рубку деревьев различных пород в количестве более 60 штук, в том числе 29 деревьев породы кедр. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 750 тысяч рублей.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции изъяты две бензопилы, трактор.