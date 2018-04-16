В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» задержан местный житель 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
По предварительным данным, мужчина, находясь в лесном массиве Батуринского участкового лесничества, совершил незаконную рубку деревьев различных пород в количестве более 60 штук, в том числе 29 деревьев породы кедр. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 750 тысяч рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции изъяты две бензопилы, трактор.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.