В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере

В дежурную часть ОМВД России по Тегульдетскому району поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении противоправного деяния.

По версии следствия, мужчина, находясь в лесных массивах Тегульдетского и Средне-Чулымского лесничества, совершил в эксплуатационных лесах незаконную рубку 476 деревьев породы сосна до степени прекращения роста общим объемом более 370 кубических метров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 150 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.