Пенсионер из Пензы потерял деньги при покупке автомойки в Сети

За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился 61-летний житель областного центра. В отделении полиции пожилой мужчина рассказал, стал жертвой мошенника на одном из Интернет-ресурсов. По словам пензенца, на сайте он обнаружил объявление о продаже автомойки. Предложение показалось ему заманчивым, и он вступил в переписку с владельцем такого необходимого для каждого автомобилиста приспособления. «Автор объявления написал, что товар имеется в наличии, и его можно приобрести, перечислив деньги на расчетный счет. Следуя инструкциям незнакомца, заявитель перевел 11 500 рублей, но товар до сих пор не получил. Полицейским гражданин пояснил впоследствии, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области В настоящее время по факту Интернет-мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.