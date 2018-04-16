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Пенсионер из Пензы потерял деньги при покупке автомойки в Сети
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Пенсионер из Пензы потерял деньги при покупке автомойки в Сети 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился 61-летний житель областного центра. В отделении полиции пожилой мужчина рассказал, стал жертвой мошенника на одном из Интернет-ресурсов. По словам пензенца, на сайте он обнаружил объявление о продаже автомойки. Предложение показалось ему заманчивым, и он вступил в переписку с владельцем такого необходимого для каждого автомобилиста приспособления.
«Автор объявления написал, что товар имеется в наличии, и его можно приобрести, перечислив деньги на расчетный счет. Следуя инструкциям незнакомца, заявитель перевел 11 500 рублей, но товар до сих пор не получил. Полицейским гражданин пояснил впоследствии, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту Интернет-мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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