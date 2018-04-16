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Сотрудницу мэрии Чебаркуля уличили в хищении бюджетных средств
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Сотрудницу мэрии Чебаркуля уличили в хищении бюджетных средств 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Начальнику отдела централизованной бухгалтерии управления образования администрации Чебаркуля предъявили обвинение в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, чиновница изготовляла поддельные справки о получении дохода с места работы, занижая размер получаемой зарплаты. Фиктивные документы позволили ей на протяжении 2016-2018 годов получать от управления соцзащиты ежемесячные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В результате бюджету Чебаркульского городского округа был причинён ущерб в размере свыше 90 тыс. рублей.
«В ходе предварительного расследования обвиняемой был в полном объёме возмещён причинённый материальный ущерб, — отметили в надзорном ведомстве. — Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в городской суд».
Напомним, ранее обвиняемому во взяточничестве главе села в Сосновском районе вменили ещё 17 преступлений.
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