Ещё
Жителя Плюссы оштрафовали за оскорбление фельдшера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Плюссы оштрафовали за оскорбление фельдшера 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Административное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Плюсса, возбужденное прокурором района, рассмотрено мировым судьей судебного участка №15 Плюсского района, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что 02.03.2018 мужчина, находясь у себя дома, в ходе разговора по телефону с фельдшером Плюсского филиала Струго-красненской межрайонной больницы выразился в ее адрес нецензурными словами, чем унизил честь и достоинство последней.
Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей Псковские пограничники задержали молдаванина, подозреваемого в угоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты854
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа168
Глава Франции выдвинул обвинение России847
За Асада: понедельник начинается с санкций261
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение