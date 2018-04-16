Жителя Плюссы оштрафовали за оскорбление фельдшера

Административное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Плюсса, возбужденное прокурором района, рассмотрено мировым судьей судебного участка №15 Плюсского района, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 02.03.2018 мужчина, находясь у себя дома, в ходе разговора по телефону с фельдшером Плюсского филиала Струго-красненской межрайонной больницы выразился в ее адрес нецензурными словами, чем унизил честь и достоинство последней.