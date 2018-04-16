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В Пскове вынесли приговор в отношении экс-директора «Лифтмонтажсервиса»
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В Пскове вынесли приговор в отношении экс-директора «Лифтмонтажсервиса» 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Бывший директор муниципального предприятия Пскова «Лифтмонтажсервис» приговором Псковского городского суда признан виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Уголовное дело возбуждено на основании направленных прокуратурой города в адрес следственных органов материалов проверки о выявленных нарушениях уголовного законодательства.
Установлено, что во время исполнения своих полномочий директор муниципального предприятия, действуя из корыстных побуждений, вопреки законным интересам возглавляемой организации предпринял действия для расторжения предприятием в одностороннем порядке договоров обслуживания и ремонта лифтов жилого фонда с управляющими организациями Пскова.
При этом договоры на обслуживание и ремонт лифтов при непосредственном участии осужденного перезаключались управляющими организациями с ООО «Псковлифт», в интересах которого он действовал.
В результате злоупотребления полномочиями со стороны осужденного правам и законным интересам указанного предприятия, а также интересам общества и государства в лице собственника предприятия — муниципального образования «Город Псков» причинен существенный вред. Общее финансовое состояние организации ухудшилось, снизились ее возможности рассчитаться по имеющимся кредитным обязательствам, что привело к рассмотрению вопроса о возможной ликвидации муниципального предприятия.
Приговором Псковского городского суда с учетом позиции государственного обвинителя бывшему директору организации назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
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