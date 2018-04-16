Ещё
Телефон и спирт за награду: сотрудник зауральской колонии проносил осужденным запрещенные предметы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телефон и спирт за награду: сотрудник зауральской колонии проносил осужденным запрещенные предметы 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Мировой суд назначил наказание сотруднику зауральской колонии, обвинявшемуся в получении мелких взяток — в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
— По версии следствия, в январе 2018 года 33-летний подозреваемый, являясь сотрудником ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области, дважды получил взятку — по 1000 рублей каждая — от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. За полученные деньги мужчина пронес на территорию исправительного учреждения сотовые телефоны и спиртосодержащую жидкость и передал их осужденному, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.
После проверок, проведенных УФИН по Курганской области, сотрудник был уволен. Подозреваемый свою вину признал, раскаялся и помогал следствию, поэтому в Мировой суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и преследования. 13 апреля 2018 года мужчину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
45.ru: последние новости
У курганского пенсионера изъяли более 200 граммов наркотиков Сотруднику полиции грозит до 10 лет за то, что избил задержанного в Кургане Взяток биткойнами еще не было: о борьбе с коррупцией в Зауралье полицейский рассказал в прямом эфире
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии172
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз58
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение