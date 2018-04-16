Телефон и спирт за награду: сотрудник зауральской колонии проносил осужденным запрещенные предметы

Мировой суд назначил наказание сотруднику зауральской колонии, обвинявшемуся в получении мелких взяток — в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

— По версии следствия, в январе 2018 года 33-летний подозреваемый, являясь сотрудником ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области , дважды получил взятку — по 1000 рублей каждая — от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении. За полученные деньги мужчина пронес на территорию исправительного учреждения сотовые телефоны и спиртосодержащую жидкость и передал их осужденному, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.

После проверок, проведенных УФИН по Курганской области, сотрудник был уволен. Подозреваемый свою вину признал, раскаялся и помогал следствию, поэтому в Мировой суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и преследования. 13 апреля 2018 года мужчину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.