Двух сотрудников колонии в Ставрополе подозревают в получении взяток

Сотрудников УФСИН подозревают в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МСО СУ СКР по СК.

Заместитель начальника и младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по СК стали фигурантами уголовного дела.

Следователи подозревают, что в 2017 году коллеги покупали для одного из осуждённых мобильные телефоны и получали оплату.

Пока неизвестно, как накажут подозреваемых в коррупции сотрудников колонии, но в отношении осуждённого, давшего им взятку, уже возбуждено уголовное дело.