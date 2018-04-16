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Двух сотрудников колонии в Ставрополе подозревают в получении взяток
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Двух сотрудников колонии в Ставрополе подозревают в получении взяток 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудников УФСИН подозревают в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МСО СУ СКР по СК.
Заместитель начальника и младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по СК стали фигурантами уголовного дела.
Следователи подозревают, что в 2017 году коллеги покупали для одного из осуждённых мобильные телефоны и получали оплату.
Пока неизвестно, как накажут подозреваемых в коррупции сотрудников колонии, но в отношении осуждённого, давшего им взятку, уже возбуждено уголовное дело.
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