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Вор-колобок попался на краже женской одежды в «Ауре»
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Вор-колобок попался на краже женской одежды в «Ауре» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Накануне около 19 часов в полицию поступило сообщение о грабеже в одном из торговых центров, — рассказывает представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — В магазине одежды покупатель под видом примерки надел на себя несколько кофт и направился к выходу».
После срабатывания сигнализации злоумышленник попытался скрыться от работников частного охранного предприятия, но был задержан и передан прибывшим по вызову полицейским патрульно-постовой службы. Из неофициального источника стало известно, что магазинный вор, в полиции таких называют «колобок», попытался украсть несколько женских кофт в одном из бутиков ТРЦ «Аура». Задержанным оказался 20-летний новосибирец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж).
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