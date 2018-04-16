Экс-глава томской полиции вновь попал под уголовное преследование

С начальником УМВД России по Томской области Игорем Митрофановым продолжают работать правоохранительные службы.

По данным следствия, бывший глава полиции в период времени с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от местного предпринимателя взятку частями в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера близким родственникам и другу подозреваемого на общую сумму около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Кроме того, Игорь Митрофанов, действуя из корыстных целей с использованием своего служебного положения, при подаче заявления о назначении пенсии предоставил в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о проживании в районе Томкой области, приравненном к крайнему северу, при этом фактически там не проживал. В результате этих действий ему начислена пенсия с размером переплаты с учетом применения повышенного районного коэффициента (50%) в сумме более 180 тыс. рублей. В итоге в отношении генерал-майора возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Расследования уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.