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Экс-глава томской полиции вновь попал под уголовное преследование
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Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Экс-глава томской полиции вновь попал под уголовное преследование 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начальником УМВД России по Томской области Игорем Митрофановым продолжают работать правоохранительные службы.
По данным следствия, бывший глава полиции в период времени с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от местного предпринимателя взятку частями в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера близким родственникам и другу подозреваемого на общую сумму около 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Кроме того, Игорь Митрофанов, действуя из корыстных целей с использованием своего служебного положения, при подаче заявления о назначении пенсии предоставил в отдел пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о проживании в районе Томкой области, приравненном к крайнему северу, при этом фактически там не проживал. В результате этих действий ему начислена пенсия с размером переплаты с учетом применения повышенного районного коэффициента (50%) в сумме более 180 тыс. рублей. В итоге в отношении генерал-майора возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения).
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Расследования уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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