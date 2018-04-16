Труп мужчины со сломанной челюстью обнаружили в лесополосе в ТиНАО 

Мужчина найден мертвым в лесополосе в поселении Киевский в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Утром 15 апреля в лесополосе в пос. Киевский граждане обнаружили труп безработного мужчины 1979 г. рождения с телесными повреждениями — переломом нижней челюсти и раной головы», — сказал собеседник агентства.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.