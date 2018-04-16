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Труп мужчины со сломанной челюстью обнаружили в лесополосе в ТиНАО
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Труп мужчины со сломанной челюстью обнаружили в лесополосе в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Мужчина найден мертвым в лесополосе в поселении Киевский в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Утром 15 апреля в лесополосе в пос. Киевский граждане обнаружили труп безработного мужчины 1979 г. рождения с телесными повреждениями — переломом нижней челюсти и раной головы», — сказал собеседник агентства.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела в пос. Киевский, не уточнив подробностей.
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