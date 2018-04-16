В Нижневартовске будут судить анестезиолога, по вине которого погиб пациент

Врач анестезиолог-реаниматолог обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Как отметили в окружной прокуратуре, врач «Нижневартовской окружной больницы №2» повредил катетером легкое пациентки. Из-за полученой травмы 52-летняя женщина скончалась. Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала дело в суд для рассмотрения. По данной статье мера наказания — ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Отметим, что в Нефтеюганске врач больницы получил реальный срок по аналогичной статье. Тогда под суд попала акушер-гинеколог. Врачебная ошибка была доказана, и виновный приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.