Сотруднице УК, по вине которой на прохожего упал снег, вынесли приговор

Кизеле вынесли приговор 57-летней сотруднице управляющей компании.

Женщину признали виновной в «Причинении тяжкого вреда по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В апреле прошлого года 50-летний мужчина вышел во двор дома, где на него с крыши упала ледяная глыба. Гражданина госпитализировали, впоследствии причиненные ему травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как выяснилось, за уборку крыши дома по улице Пролетарской, где живёт потерпевший, отвечала УК. Мастер участка управляющей компании и её бригада своевременно не почистили крышу дома. Женщина как ответственный исполнитель работ не проконтролировала их начало и ход, что привело к тяжким последствиям.

Суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.