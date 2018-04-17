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Сотруднице УК, по вине которой на прохожего упал снег, вынесли приговор
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Сотруднице УК, по вине которой на прохожего упал снег, вынесли приговор 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Кизеле вынесли приговор 57-летней сотруднице управляющей компании.
Женщину признали виновной в «Причинении тяжкого вреда по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«В апреле прошлого года 50-летний мужчина вышел во двор дома, где на него с крыши упала ледяная глыба. Гражданина госпитализировали, впоследствии причиненные ему травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как выяснилось, за уборку крыши дома по улице Пролетарской, где живёт потерпевший, отвечала УК. Мастер участка управляющей компании и её бригада своевременно не почистили крышу дома. Женщина как ответственный исполнитель работ не проконтролировала их начало и ход, что привело к тяжким последствиям.
Суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.
Напомним, 2 апреля этого года от рухнувшей с крыши ледяной глыбы погибла 9-месячная девочка. В СКР возбудили уголовное дело. Арестованы два сотрудника УК.
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