Осужденному за взятку экс-главе администрации Лангепаса отменили приговор

Суд отменил приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Лангепаса , который был признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Приговор в городском суде был вынесен 16 января 2018 года, экс-чиновник получил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 2 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, также мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, но был оправдан по этой статье.

Гособвинитель посчитал приговор суда слишком мягким и подал апелляцию. Вышестоящий суд отменил приговор, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Отметим, что, согласно материалам следствия, в мае 2016 года заместитель главы администрации Лангепаса, который курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий жилищно-коммунальной сферы взятку в размере одного миллиона рублей за покровительство деятельности предприятия, содействие в получении субсидий, а также за попустительство, связанное с непринятием мер в случае ненадлежащего исполнения организаций взятых на себя обязательств.