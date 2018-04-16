Полицейские задержали группу жителей Владивостока по подозрению в совершении серии краж из гаражей

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило заявление жителя краевого центра. Мужчина сообщил о том, что неизвестные проникли к нему в гараж и похитили имущество.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестные проникли в гараж, срезав навесной замок, и похитили колеса, литые диски и личные вещи. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали четверых жителей Владивостока. Злоумышленники были взяты с поличным при совершении очередной кражи из гаража. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.

Сотрудники полиции установили, что на счету членов группы еще 15 аналогичных преступлений. Похищенное из гаражных боксов имущество они реализовывали, а вырученные денежные средства тратили по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.