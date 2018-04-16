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Полицейские задержали группу жителей Владивостока по подозрению в совершении серии краж из гаражей
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Полицейские задержали группу жителей Владивостока по подозрению в совершении серии краж из гаражей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило заявление жителя краевого центра. Мужчина сообщил о том, что неизвестные проникли к нему в гараж и похитили имущество.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестные проникли в гараж, срезав навесной замок, и похитили колеса, литые диски и личные вещи. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 150 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали четверых жителей Владивостока. Злоумышленники были взяты с поличным при совершении очередной кражи из гаража. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания.
Сотрудники полиции установили, что на счету членов группы еще 15 аналогичных преступлений. Похищенное из гаражных боксов имущество они реализовывали, а вырученные денежные средства тратили по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил миллион рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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