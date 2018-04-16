Гаражные воры из Владивостока украли имущество на миллион рублей

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района Владивостока обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные проникли к нему в гараж и похитили имущество, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестные проникли в гараж, расположенный на улице Толстого, срезав навесной замок. Из гаража они похитили колеса, литые диски и личные вещи.

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего, 24-летнего и двоих 22-летних жителей Владивостока.

Сотрудниками полиции было установлено, что на счету членов группы пятнадцать аналогичных преступлений. Они реализовывали похищенное из гаражных боксов имущество, а вырученные денежные средства тратили по своему усмотрению