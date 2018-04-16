Житель Солигалича вынес через дыру в крыше «железа» на 20 тысяч рублей

Солигаличские полицейские поймали местного жителя, похитившего через дыру в крыше много дорогостоящего «железа», сообщает региональное управление МВД

За помощью к следователям обратился собственник ангара, где хранилось электрооборудование: кабель, предохранители и трансформаторы. Мужчина обнаружил крупную недостачу на сумму более 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что исчезновение оборудования — дело рук безработного солигаличанина. Он рассказал, что на преступление его спровоцировала доступность добычи — в помещение можно было легко попасть через щель между провалившейся кровлей и стеной здания. Через нее он и похищал технику. За два «похода» он успел вынести оборудование на 20 тысяч рублей.

Скоро предприимчивый мужчина предстанет перед судом.