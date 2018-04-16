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Житель Солигалича вынес через дыру в крыше «железа» на 20 тысяч рублей
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Житель Солигалича вынес через дыру в крыше «железа» на 20 тысяч рублей 

k1news.ru 33 минуты назад
Фото: k1news.ru
Солигаличские полицейские поймали местного жителя, похитившего через дыру в крыше много дорогостоящего «железа», сообщает региональное управление МВД.
За помощью к следователям обратился собственник ангара, где хранилось электрооборудование: кабель, предохранители и трансформаторы. Мужчина обнаружил крупную недостачу на сумму более 20 тысяч рублей.
Выяснилось, что исчезновение оборудования — дело рук безработного солигаличанина. Он рассказал, что на преступление его спровоцировала доступность добычи — в помещение можно было легко попасть через щель между провалившейся кровлей и стеной здания. Через нее он и похищал технику. За два «похода» он успел вынести оборудование на 20 тысяч рублей.
Скоро предприимчивый мужчина предстанет перед судом.
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