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Приезжая в Подмосковье выманила у сожителя 7,3 млн руб. и украла его оружие
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Приезжая в Подмосковье выманила у сожителя 7,3 млн руб. и украла его оружие 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Подмосковные полицейские задержали 48-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в мошенничествах и краже, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержана 48-летняя злоумышленница, которая познакомилась в одной из социальных сетей интернет с 39-летним уроженцем Республики Удмуртия. После непродолжительного совместного проживания в съемной квартире, женщина стала уговаривать мужчину передать ей 7,3 млн руб., якобы на приобретение их собственного жилья. Получив указанную сумму и похитив пневматический пистолет сожителя, правонарушительница скрылась», — сказала собеседница агентства.
Также оперативники установили причастность задержанной к еще одной афере. Подозреваемая вошла в доверие к 27-летней местной жительнице, с которой познакомилась в салоне красоты, и предложила ей разместить в банке деньги под высокий процент. Злоумышленница получила от девушки 900 тыс. руб. и скрылась.
Как сообщила Т. Петрова, в квартире, которую снимала задержанная, обнаружили похищенный пневматический пистолет. Против женщины возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже, фигурантка находится под стражей.
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