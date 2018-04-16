Приезжая в Подмосковье выманила у сожителя 7,3 млн руб. и украла его оружие

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержана 48-летняя злоумышленница, которая познакомилась в одной из социальных сетей интернет с 39-летним уроженцем Республики Удмуртия . После непродолжительного совместного проживания в съемной квартире, женщина стала уговаривать мужчину передать ей 7,3 млн руб., якобы на приобретение их собственного жилья. Получив указанную сумму и похитив пневматический пистолет сожителя, правонарушительница скрылась», — сказала собеседница агентства.

Также оперативники установили причастность задержанной к еще одной афере. Подозреваемая вошла в доверие к 27-летней местной жительнице, с которой познакомилась в салоне красоты, и предложила ей разместить в банке деньги под высокий процент. Злоумышленница получила от девушки 900 тыс. руб. и скрылась.

Как сообщила Т. Петрова, в квартире, которую снимала задержанная, обнаружили похищенный пневматический пистолет. Против женщины возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже, фигурантка находится под стражей.